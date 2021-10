Brand og gasudslip lukkede kortvarigt stor superbrugs

Der indløb klokken 14.13 søndag anmeldelse om brand hos SuperBrugsen på Sauntevej i Hornbæk. Politi og Helsingør Kommunes Beredskab kørte til stedet, hvor det kunne konstateres, at der var brand i et elskab, og at der kom røg fra bygningen. Der var tale om et elskab, som var forbundet til et køleanlæg, der kører på CO2, gassen løb samtidig ud i supermarkedets kælderrum. Alt dette førte til, at supermarkedet blev lukket ned. Ifølge Helsingør Dagblad blev de ansatte også send til tjek på skadestuen.