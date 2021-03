Brand i nybyggeri: Politi og brandvæsen måtte komme

Mandag eftermiddag blev politi og brandvæsen tilkaldt til en brand på Edenvej i Hornbæk. Her kunne de konstatere, at der var kommet ild i en åben container, hvor der lå byggematerialer. Kort efter deres ankomst blev slukningsarbejdet påbegyndt, og der var ikke fare for spredning. Politiet kunne således hurtigt melde ud, at branden var under kontrol.