Brand i nedlagt bowlinghal

Det viste sig at være den gamle bowlinghal, hvor der var udbrudt mindre brand i et køleskab.

Ilden blev hurtigt slukket, inden den nåede at brede sig.

Det oplyser vagtchef i Nordsjællands Politi Daniel Cunneely. Ifølge ham har bowlinghallen tidligere været udsat for hærværk, men det er for tidligt at sige, hvordan ilden opstod.