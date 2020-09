Brand i lagerlokaler

Klokken 13.10 blev det anmeldt, at der var brand i nogle lagerlokaler på Reerstrupvej ved Kvistgård. Politi og Helsingør Kommunes Beredskab blev sendt til stedet, men branden var allerede næsten slukket af personale på stedet ved politiets og brandvæsnets ankomst. Brandvæsenet sørgede dog for at sikre, at branden var fuldstændig slukket, hvorefter der blev luftet ud på stedet.