Brand i køkken

Brandfolk blev mandag kort efter klokken 20 kaldt ud til en brand i et køkken i et rækkehus på Dyresøvej i Helsingør.

- Vi får alarmen klokken 20.06. Beboere kom ud uden problemer og branden blev hurtig slukket. To personer blev dog kørt til sygehuset i Hillerød for at blive tjekket for røgforgiftning, fortæller vagtchefen ved Nordsjællands Politi.

Det vides ikke, hvorfor branden er opstået i køkkenet.