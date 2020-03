Brand i flere containere

Flere containere og lagerbygning brød natten til torsdag i brand på adressen Kellerisvej 198 i Espergærde. Det oplyser vagtchefen ved Nordsjællands Politi.

En forbipasserende anmeldte branden klokken 02.37. Da politi og brandmandskab kom frem til branden, var der godt gang i ilden.

Ingen personer var i fare ved branden, som sendte en kraftig røgfane ret op i luften.

- Vi kender ikke årsagen til branden, så vi skal nok have folk afsted for at undersøge det nærmere, siger vagtchefen.