Brand i container

Der indløb klokken 20.41 tirsdag anmeldelse om, at der var brand i en container på Grydemosevej i Espergærde. Personer på stedet havde forsøgt at slukke ilden, hvilket dog ikke var lykkedes. En patrulje kørte til stedet, hvor de hurtigt fik slukket branden. På tidspunktet for døgnrapportens udgivelse er årsagen til branden ukendt, oplyser Nordsjællands Politi.