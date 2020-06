Brand i bageri

Fredag aften klokken 20.52 indgik meddelelsen om en bygningsbrand hos Nordsjællands politi. Der var opstået massiv røgudvikling hos "Næsby den søde bager" på Esrumvej 60c i Helsingør. Beboerne, der bor ovenover bageriet, er blevet bedt om at lukke døre og vinduer, men behøvede ikke at evakueres. Vejen omkring bageriet har været afspærret i en times tid og busruterne blev midlertidig omlagt for at give plads til slukningsarbejdet.

Årsagen til branden kendes endnu ikke.