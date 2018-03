Brændte køkkenaffald af på p-plads

En kvælende røg lagde sig mandag aften ned over Kongevejen i Kvistgård. På parkeringsP-pladsen ved Nyrup var en 32-årig kvinde nemlig i gang med at brænde noget køkkenaffald af. Røgen udviklede sig voldsomt, så Nordsjællands Politi fik en anmeldelse. Til patruljen forklarede kvinden, at hun havde fået lov til at brænde køkkenaffaldet af sin udlejer, men hun kan vente en sigtelse for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.