En 20-årig mand blev ved Retten i Helsingør dømt for overfald på en anden ung mand under en bytur i november sidste år Det var her ved Retten i Helsingør, at den 20-årige modtog sin straf. Foto: Peter Mailand

Send til din ven. X Artiklen: Brækkede ung mands ansigt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Brækkede ung mands ansigt

Helsingør - 03. juli 2020 kl. 04:22 Af Simon Wincentz Heim Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 3. november 2019. Klokken 03.00. Uden for restauranten Rib House ved Stengade 39.

Det er denne nat, på dette sted og på dette tidspunkt, at en 20-årig mand slår en anden mand så voldsomt i ansigtet, at han pådrager sig mindst to brud omkring øjenhulen og skal tilbringe de næste 10 dage i en sygeseng på Rigshospitalet.

Det var sådan episoden blev fremlagt ved Retten i Helsingør, hvor den 20-årige mand var tiltalt for vold af særlig rå eller farlig karakter ved straffelovens § 245.

Den tiltalte var egentlig ikke uenig i måden episoden blev fremlagt på, men han havde dog noget at tilføje.

Han mente, at han kunne genkende den forurettede, fordi han var involverede i en sag om lillesøsteren til tiltaltes kammerat. Han konfronterede ham derfor i 10 til 15 minutter, indtil den forurettede erkendte sagen med søsteren, som ikke bliver nærmere beskrevet.

Den forurettedes erkendelse var, hvad der udløste det kraftige slag fra den 20-årige mand, som erkendte sig skyldig i simpel vold ved straffelovens § 244.

Det fremgår fra Kriminalforsorgen, at den tiltalte 20-årige mand havde gode sociale og personlige forhold. Den tiltalte havde heller ingen »behandlingskrævende vredesproblematik« ifølge Kriminalforsorgen.

Der var dog rejst et stort erstatningskrav fra den forurettede. Han krævede, at den 20-årige skulle betale i alt 95.000 kroner til ham, hvor de 80.000 kroner var på grund af de varige mén, han havde pådraget sig, og de resterende 15.000 var godtgørelse for tort.

Det vender vi tilbage til. Retten valgte nemlig at straffe den tiltalte med 60 dages betinget fængsel ud for straffelovens § 244 stk. 1, som den tiltalte havde erkendt sig skyldig i. Derudover blev han idømt til 80 timers samfundstjeneste.

Retten lagde vægt på, at selvom skaderne var store, var det kun et slag, som den tiltalte tildelte den forurettede, og det var ikke nok til at dømme ham for rå og farlig vold, straffelovens § 245, som angivet i anklageskriftet.

Den tiltalte var ikke tidligere straffet, og det lagde retten særlig vægt på samt tiltaltes unge alder og gode personlige forhold. Derfor blev straffen gjort betinget.

Straffen skal ikke afsones, såfremt den tiltalte ikke begår ny kriminalitet inden for prøvetiden på et år samt udfører samfundstjenesten, og lader sig være under tilsyn af Kriminalforsorgen i prøvetiden.

Tilbage til erstatningskravet.

Retsformanden valgte at udskyde beslutningen om de 80.000 kroner i erstatning for varige mén til en afgørelse ved Erstatningsnævnet, da der ikke endnu var lægelig dokumentation for, at skaderne ville blive varige.

Derudover afviste retsformanden erstatningskravet på 15.000 kroner for tort, da der ikke var tale om en ekstraordinært ydmygende voldshandling.