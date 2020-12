Borgmester Benedikte Kiær (K) er tilfreds med de nye coronarestriktioner. Fredag skal hun til møde med detailhandlen om udførslen af restriktionerne. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Borgmester skal til møde med handlen om coronarestriktioner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgmester skal til møde med handlen om coronarestriktioner

Helsingør - 04. december 2020 kl. 11:29 Af Christopher Valeur Kontakt redaktionen

To dage efter at 17 kommuner i hovedstadsområdet fik en række restriktioner, blev restriktionerne til den 18. kommune på landsplan, Helsingør, endelig offentliggjort torsdag. Restriktionerne minder uhyre meget om de restriktioner, som hovedstadskommunerne fik to dage forinden. Borgmester i Helsingør Kommune, Benedikte Kiær (K), er dog alligevel glad for resultatet.

- Jeg er rigtig glad for, at vi nu er inde i en plan om øget testning og mere skarp opsporing. Det er virkelig nødvendigt, hvis vi skal undgå, at smitten spreder sig yderligere. Vi har også efterlyst mere fleksibilitet på folkeskoleområdet, og det får vi nu i de nye krav og anbefalinger, fortæller hun.

Næste skridt er at få detaljerne i orden, hvad angår de nye restriktioner. Handlen i Helsingør Kommune har fået et hav af restriktioner hevet ned over sig, og de skal blandt andet diskuteres på et møde fredag.

- Vi har et møde med detailhandlen, hvor vi skal høre, hvad de har brug for af hjælp. Derudover er der ting som store varebiler på Stengade, der gør, at folk må stå tæt sammen. De varebiler skal væk, når folk handler, for det er vigtigt, at kunderne føler det er coronasikkert, at handle lokalt, fortæller hun.

Benedikte Kiær sendte i mandags et åbent brev til regionrådsformand i Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen (S), samt regionsdirektør, Svend Særkær. I brevet udtrykte borgmesteren ærgrelse over, at et tilsagn om, at Helsingør Kommune ville få et mobil testcenter til rådighed hele ugen, blev trukket tilbage. Det brev har tilsyneladende haft en effekt.

- Jeg tror mit åbne brev har været med til, at blikket er vendt herop af. Man har været meget fokuseret på hovedstadsområdet. Antalsmæssigt er der måske ikke så mange unge, der bliver testet positive for corona i Helsingør Kommune, men andelsmæssigt er der ret mange. 21 procent af de smittede er unge, og da 11 procent er kommunens borgere er unge, så er det en klar overrepræsentation, siger Benedikte Kiær.