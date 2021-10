Lystfiskere ved Snekkersten. Veen i bagrunden. Foto: Allan Nørregaard

Borgmester retter ekstraordinær appel til minister: Fiskekvoter vil stække turbådsejere

Det vil ramme turbådsejerne i Øresund hårdt, hvis en kvote hvor lystfiskere må fange én fisk per mand bliver til virkelighed, som Det Internationale Havundersøgelsesråd lægger op til. Derfor har byrådet i Helsingør sendt et brev til fiskeriminister Rasmus Prehn (S) med bekymringer og løsningsforslag.

Helsingør - 11. oktober 2021 kl. 04:12 Af Thomas Kellermann

Det er en truet torskebestand i den vestlige del af Østersøen, der ligger til grund for, at fangstkvoter de seneste år er blevet strammet.

Og det er med baggrund i undersøgelser fra Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES), at der lægges op til, at lystfiskere kun må fange én fisk per næse mellem 1. april og 31. december i 2022, og at fiskeri efter torsk stoppes i perioden 15. januar til 31. marts.

Men det vil ramme turbådsejerne, der tilbyder fisketure i Øresund, ganske hårdt. Sådan lyder bekymringen fra byrådet i Helsingør, hvor borgmester Benedikte Kiær (K) har været i dialog med lokale turbådsejere og efterfølgende udarbejdet et brev på vegne af byrådet til Rasmus Prehn (S), der er minister for landbrug, fødevarer og fiskeri.

- Turbådsejerne har naturligvis stor forståelse for, at bestanden skal sikres, og der skal arbejdes for fremgang i bestanden, lyder det indledningsvist i brevet, efterfulgt af et stort "men":

- Med de kvoter, der lægges op til, får hele turbådsbranchen i Østersøen utrolig svært ved at overleve som erhverv. Turbådsejerne vurderer, at der vil være en meget begrænset betalingsvillighed blandt deres kunder for turbådsfiskeri, når de kun må tage én eneste fisk med hjem fra en dag på båden til en pris i omegnen af 400 kroner.

Ikke enkeltstående I brevet lægges der ligeledes vægt på, at det ikke er første gang, turbådsejere har været udfordret af kvoter.

- Kvoterne er de senere år beskåret drastisk, turbådene har måttet indstille sejladsen grundet corona-pandemien, og der er ikke udsigt til mere lempelige fiskekvoter. Branchen er økonomisk meget hårdt ramt og har været det længe.

Jævnfør førnævnte dialog mellem borgmesteren og turbådsejerne bliver der også skitseret forskellige løsningsforslag. Ét går for eksempel på, at kvoten skal gælde per passagerplads, altså således, at der kan fiskes mere for enkelte lystfiskere på en turbåd, hvis ikke den er fyldt helt op.

Samtidig er det også turbådsejernes indtryk, at mange der lystfisker fra egen båd, overskrider kvoterne og "sælger deres fangst stort", hvorfor der bør være intensiveret kontrol af rekreative fiskere, som også kan være med til at sikre torskebestanden, hedder det i brevet.

Økonomisk kompensation for de måneder, hvor der ikke må fiskes, bliver også nævnt, ligesom en "ophørsordning" bliver foreslået:

- Et 'slag-på-tasken' siger, at der er cirka 25 turbåde i den danske del af den vestlige Østersø. Såfremt eksempelvis fem af disse ønsker at stoppe, og det er forsikringssummen på deres både, som udbetales i ophugningsstøtte, vil udgiften beløbe sig til cirka 5 millioner kroner, hvilket må siges at være begrænset i absolutte tal i forhold til de økonomiske midler, der er anvendt til kompensation for minkerhvervet, lyder det.

Det er i dag mandag og i morgen tirsdag, hvor de kommende Østersø-kvoter skal forhandles på plads i EU, hvor Rasmus Prehn også er til stede.