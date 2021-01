Borgmester Benedikte Kiær er ikke tilfreds med med udmelding om smitteopsporing, som Justitsministeriet er kommet med. Det er bare ikke i orden, siger hun.Foto: Allan Nørregaard

Borgmester raser: -Mærkelig udmelding fra Justitsministeriet

Onsdag udsendte Justitsministeriet en pressemeddelelse, hvori de opfordrede kommunerne til at bestille flere testenheder. Den opfordring er ikke i orden, siger borgmester.

Helsingør - 21. januar 2021 kl. 15:36 Af Christopher Valeur Kontakt redaktionen

Helsingør Kommune har igennem længere tid kæmpet for at få øget testkapacitet til kommunen. Af flere omgange har kommunen haft held med at få Region Hovedstadens mobile testenhed på besøg i en begrænset periode, ligesom kommunen på egen hånd oprettede et midlertidigt testcenter i Helsingørhallen.

Hasteindkalder til møde Kampen for øget testkapacitet har fortsat efterfølgende, og der var derfor formentlig overraskelse at spore hos kommunens ansatte, da Justitsministeriet, med Nick Hækkerup (S) som minister, onsdag udsendte en pressemeddelelse, hvori de opfordrede landets kommuner til at få mobile testenheder ud til plejecentre, daginstitutioner og sociale tilbud. Ministeriet har ligeledes hasteindkaldt landets borgmestre til møde om test, således at kommunerne kan udnytte den kapacitet, som er opbygget over de seneste måneder.

Udmelding vækker dog stor undren hos borgmester i Helsingør Kommune, Benedikte Kiær (K). Hun er derfor gået til tasterne, hvor hun på Facebook stiller sig undrende over udmeldingen fra Justitsministeriet.

- Det er nyt, at kommunerne bare kan få mobile testenheder ud til plejecentre og daginstitutionerne. Det er ikke i orden, at justitsministeren udstiller kommunerne som nogen, der har siddet på hænderne, når det gælder kviktest af medarbejderne. Det er helt nyt, at kommunerne bare kan bestille de mobile kviktestenheder ud til ikke blot det sociale område, men også til dagtilbud og plejecentre, skriver hun på Facebook.

I Justitsministeriets pressemeddelelse stod der ligeledes, at der er blevet lavet aftale med private leverandører om, at mobile testenheder kan sendes ud i landet. Disse leverandører rapporterer i øjeblikket om meget betydelig ledig testkapacitet, som kommunerne ikke bruger. Det kan Benedikte Kiær ikke nikke genkendende til.

- Så sent som i går fik vi at vide, at aftalen om de mobile kviktestenheder jo egentlig var møntet på socialområde, og før vi kunne få kviktest på vores plejecentre, så skulle den private leverandør af kviktest spørge KL om lov. Vi fik ja, men et begrænset ja, da vi kun kunne få mulighed for kviktest en gang om ugen. Det passer jo ikke helt med det billede ministeren giver. Og på et møde onsdag i Kommunerne Landsforening for direktørerne med ansvar for dagtilbud blev det oplyst, at der endnu ikke var klarhed over, hvornår det blev muligt at få de mobile testenheder ud til vores dagtilbud. Det passer heller ikke med det billede ministeren giver. Faktisk har kommunerne og regionerne ventet på den nationale strategi, skriver hun.

Borgmesteren afslutter sig opslag på Facebook med at forsikre, at medarbejderne i Helsingør Kommune arbejder på højtryk, og at justitsministeren ikke skal antyde, at det ikke er tilfældet.

- Vores medarbejdere knokler. Hele vejen rundt. Og der har været utryghed og stort ønske om flere test. Så skal en minister på arrogant facon ikke udstille kommunerne som nogen, der har sovet i timen. Det er på ingen måde i orden. Nu skal ledelserne rundt om i landets kommuner i gang med at forklare deres overraskede medarbejdere og pårørende, at det rent faktisk er helt nyt, at vi bare kan bestille løs af de private mobile testenheder. Det kunne vi ikke før ministerens svada, skriver Benedikte Kiær.

Det er for tiden muligt at blive testet hver tirsdag, torsdag og lørdag ved Spor 13 på Helsingør Station. Det kræver dog tidsbestilling. I færgeterminalen ved siden af, er det ligeledes muligt at blive testet. Det foregår via en lyntest, og kræver ikke tidsbestilling.

