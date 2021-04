Ifølge borgmester Benedikte Kiær (K) er grunden på H. P. Christensens Vej blev ryddet for træer, fordi den er en erhvervs grund, som er til salg. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Borgmester om omdiskuteret træfældning: Det er en afvejning mellem natur og erhverv

Træfældning sker løbende på kommunens erhvervsgrunde. Det er nødvendigt, hvis de fortsat skal kunne sælges til virksomheder, lyder det fra borgmester.

Helsingør - 20. april 2021 kl. 06:41 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen

Når der bliver lavet undersøgelser af erhvervsvenligheden i kommunerne, bliver Helsingør Kommune ofte kritiseret for at have alt for få erhvervsgrunde. Derfor er det en nødvendighed at pleje de få, der er, så interesserede erhvervsdrivende kan slå til, hvis de vil flytte deres virksomhed til byen. Sådan forklarer borgmester og formand for Økonomiudvalget, der træffer beslutninger om kommunens ejendomme og grunde, Benedikte Kiær (K), til spørgsmålet om, hvorfor det er nødvendigt at fælde træer og rydde natur på arealer rundt om i kommunen.

Hun fortæller, at det er en konstant afvejning af hensynet til biodiversitet og hensynet til erhvervslivet, som kommunen må gøre sig.

- Vi har jo desværre ikke så forfærdelig mange erhvervsgrunde her i kommunen, og derfor er vi nødt til at drive naturpleje på dem, så de ikke springer i skov. Vi får gang på gang kritik for at have alt for få erhvervsgrunde, og vi må altså gøre, hvad vi kan for at bevare dem, vi har, siger hun og fortsætter:

- Det er derfor, at træerne på H. P. Christensens Vej er blevet fældet. Det er klart, at vi også skal passe på naturen og biodiversiteten, men det må vi arbejde for andre steder i kommunen.

Ifølge borgmesteren er, det vigtigt at tage hensyn til erhvervslivet i kommunen. Virksomheder bringer mange gode ting med sig, som blandt andet arbejdskræft. Derfor er alle erhvervsgrunde som udgangspunkt også til salg, og de skal naturligvis være til at bygge på i tilfælde af, at nogen skulle slå til. For at kunne bygge på grunden må området ikke springe i skov, da Naturbeskyttelsesloven beskytter skove mod bebyggelse. Derfor drifter Nordsjællands Park og Vej området og står dermed for naturplejen.

- Alle vores erhvervsgrunde er til salg. Når de i perioder ikke fremgår af udbudslisten, er det fordi de fornyeligt har været i udbud, uden nogen har vist interesse. Så bliver de taget af, og der går lidt tid, før de igen kommer på, fortæller hun og henviser til, at beboerne i området må være bekendt med, at der er risiko for, at nogen køber grunden og bygger på den.