Borgmester hylder brandmænds indsats efter voldsom brand skadede Axelbar og diskotek Moonshine

Benedikte Kiær (K) til venstre flankeret af beredskabschef for Helsingør Kommunes Beredskab, Søren Lundhild. Borgmesteren var lykkelig for, at branden ikke spredte sig mere, end den gjorde, og beredskabschefen kunne konstatere, at der kom kontrol med branden efter cirka halvanden time.

Foto: Allan Nørregaard