Borgmester Benedikte Kiær opfordrer kommunens borgere om at lade sig teste, så smittetrykket kan falde. Foto: Christopher Valeur

Borgmester holder vejret: »Giv de unge ét stik«

Smitten er høj i Helsingør Kommune, og borgmester Benedikte Kiær frygter, at det kan føre til en nedlukning. »Enten hæver man grænsen for nedlukning, eller også giver man de unge ét stik«, siger borgmesteren.

Helsingør - 17. maj 2021 kl. 16:30 Af Christopher Valeur Kontakt redaktionen

I den seneste periode har antallet af coronasmittede været støt stigende, hvilket har fået borgmester i Helsingør Kommune, Benedikte Kiær (K), til at lave flere opslag på Facebook. Her skriver hun, at det fortsat er en alvorlig situation, som kommunen befinder sig i, da ikke kun sogne er tæt på nedlukning, men også kommunen som helhed.

Stilstand De nyeste tal fra mandag eftermiddag afslører en stilstand. Kommunen har et testjusteret incidenstal på 168,9. Det er et fald fra for et par dage siden, hvor tallet lå på over 175, men det er alligevel det femte højeste incidenstal på landsplan. Hvis det testjusterede incidenstal rammer 250, bliver hele kommunen lukket ned. Det bekymrer fortsat borgmesteren.

- Det er en alvorlig situation, hvor jeg holder vejret. Incidenstallet står i stampe lige nu, men på et højt niveau. Jeg håber, at tallene de kommende dage dykker. Det vil ikke være til at bære, hvis vi skal lukke det hele ned igen, siger Benedikte Kiær.

Sogn i farezone Der har været nok tal at følge med i de seneste dage, hvor adskillige sogn, og ikke mindst kommunen som helhed har været tæt på at lukke ned. Det er særligt Sankt Olai sogn, der har været tæt på en nedlukning, ligesom Egebæksvang Sogn også har ligget højt. Selv hvis bare ét sogn lukker ned, vil det betyde en stor omvæltning for kommunens beboere.

- Hvis Sankt Olai sogn lukker, er det bymidten, der skal lukke ned. Hvis Egebæksvang Sogn skal lukke, er det to skoler fra 0-6. klasse, der skal lukke ned. Det kan få store konsekvenser for det lokale erhvervsliv samt alle dem, der går i grundskole, fortæller Benedikte Kiær.

Unge smitter Det er særligt de unge, der bliver smittede med coronavirus. 38 personer mellem 10 år og 19 år er blevet konstateret smittede med coronavirus i løbet af de seneste syv dage. Det er derfor den aldersgruppe i Helsingør Kommune, hvor der er flest tilfælde af coronavirus i kommunen. Borgmesteren håber at se ændringer, så smitten og antallet af nedlukninger bedre kan styres. Hun har selv to forslag.

- Enten hæver man grænsen for nedlukning, eller også giver man de unge ét stik. Jeg ved ikke, hvordan man ellers kan få de unge til at lade være med at opføre sig, som de gør. Vi kan ikke give dem stuearrest. Det er især de unge, der driver smitten, så enten kan vi have nedlukninger der rammer mange, eller se på smittegrænserne for nedlukning, fortæller Benedikte Kiær og fortsætter.

- Hvis man ikke vil det, så giv de unge ét stik, og så vent et par måneder med det næste stik. Så kan man komme smitten til livs. Jeg så helst man gjorde smittegrænsen for nedlukning højere, men det er en situation, hvor man skal vælge mellem pest eller kolera, siger hun.

I denne uge har Helsingør Kommune fået ekstra testtider på grund af det høje smittetryk. Derudover åbner et nyt lyntestcenter i Hornbæk fra den 20. maj. Det bliver placeret i Tumlesalen på Hornbæk Skole og vil som minimum have åbent to dage om ugen.