- Vi er lykkelige og misundelige, lyder det fra skoleleder Thomas Horn, Hellebæk skole om genåbningen for de ældste klasser.

Borgmester er slemt skuffet: Men på skolerne er de lykkelige

Mens skolelederne i Helsingør er »lykkelige« og »positivt overraskede« over beslutningen om delvis genåbning af skoleområdet, er borgmester Benedikte Kiær (K) slemt skuffet

Helsingør - 11. marts 2021 kl. 11:07 Af Philip Horup Kontakt redaktionen

Landets skoleelever og deres forældre har fået en rigtig god nyhed, for næste fase af genåbningen fokuserer særligt på at flere elever skal tilbage i skole.

Men hvor langt de fleste af landets skoler i vidt omfang åbner op på mandag, er genåbningen noget mere begrænset i Helsingør. Smittetallene i regionen er nemlig i den høje ende sammenholdt med andre dele af landet, og derfor vil der fortsat være et strengt restriktionsniveau i Nordsjælland. Statsminister Mette Frederiksen (S) havde tirsdag ikke meget lyst til at uddybe den nærmere baggrund for den differentierede genåbning:

- Jeg kommer ikke til at gå ind i en konkret diskussion om udmøntningen af genåbningen, lød det på pressemødet.

- Man er jo misundelig

Langt størstedelen af afgangseleverne på landets grundskoler og gymnasier må nu have et fremmøde på 50 procent. I Nordsjælland og Hovedstadsområdet er virkeligheden en anden. Her må afgangseleverne fra på mandag komme i skole en gang om ugen. Og det skal foregå udendørs. En enkelt ugedags udendørs undervisning er stadig mere end skoleleder på Espergærde Skole, Andreas Elkjær, turde håbe på.

- Jeg er positivt overrasket, og jeg havde ikke forventet meget mere. Det er en stor hjælp, fordi eleverne kan være sammen med deres kammerater, så det er jeg sikker på, at alle er glad for, men vi glæder os selvfølgelig til endnu mere genåbning, siger skolelederen.

Selvom Andreas Elkjær er glad på kollegernes vegne, og begejstret for at flere skoler i Danmark nu åbner markant mere op, betyder den begrænsede lokale genåbning, at skolelederen er ganske misundelig.

- Jeg kan bare sige stort tillykke til mine kolleger, og vi håber, at vi kommer med snart, men man er jo misundelig. Men jeg har respekt for, at der sidder nogle folk, som ved mere om risiciene ved at genåbne end mig, og som har truffet beslutningen, siger Andreas Elkjær fra Espergærde Skole.

Én dag betyder noget På Hellebækskolen sidder skoleleder Thomas Horn, og han er fuld af følelser ovenpå nyheden om de lempede restriktioner.

- Vi er lykkelige og misundelige. Det gælder om at få genskabt relationerne, og vi ved, at der er børn, som ikke har haft så meget socialt, som de plejer igennem en lang periode. Samtidig har jeg tillid til, at de anbefalinger, der kommer, passer til smittetallene, men det betyder rigtig meget at få flere af eleverne tilbage. Skolegården føles også så underligt tom lige nu, siger Thomas Horn.

Nu kommer eleverne altså endelig tilbage på skolebænken, men på Hellebækskolen har man ikke tænkt sig, at den ugentlige skoledag skal bruges på traditionel boglig vis. Tværtimod vil skolen fokusere fuldt ud på trivslen og sammensætte et program, der først og fremmest skal ryste eleverne godt sammen igen, forklarer skoleleder Thomas Horn.

Hård kritik fra borgmester Blandt de nordsjællandske borgmestre er stemningen anderledes lunken. I Halsnæs og Hørsholm får genåbningsplanen en særdeles kritisk behandling, og den får også en verbal overhaling af Helsingørs borgmester Benedikte Kiær (K). Planen »giver ikke mening«, lyder det fra borgmesteren.

- Det er nedslående, og jeg synes, det er virkelig synd for skolerne. I flere kommuner er smitten er så lav, og i Hørsholm og i Halsnæs er der stort set ingen smittede. Vi kan komme med vores synspunkter, men jeg er i tvivl om de bliver hørt, siger Benedikte Kiær.

Kommuner som Kolding, Esbjerg og Vejle får lov at åbne mere op, selvom de har væsentligt højere smittetal end eksempelvis Hørsholm, Halsnæs og Helsingør. Det kan lade sig gøre, da smittetrykket gøres op på regionsniveau, og derfor kan kommuner med lave smittetal altså risikere at kigge langt efter lempede restriktioner.

Stiller eleverne dårligt Benedikte Kiær frygter, at nu når de nordsjællandske elever ikke kommer tilbage i skole i samme omfang som andre, kan det få varige negative konsekvenser.

- Jeg er bekymret for fagligheden og trivslen blandt mange af vores unge. Coronanedlukningen har ramt hårdt, og også hos elever som vi ikke havde regnet med. Jeg er bange for at Helsingørs skoleelever bliver stillet dårligere - også med henblik på den fremadrettede konkurrence om studiepladser, fortæller hun.

Undersøgelser har tidligere vist, at et flertal mener, de får et dårligere udbytte ud af fjernundervisningen sammenlignet med den klassiske undervisning.

På efterskolerne er der helt klare linjer, da samtlige efterskoler åbner op på mandag - og altså også dem i Nordsjælland.

