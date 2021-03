Borgmester Benedikte Kiær (K) påpeger, at uddannet sosu-personale er vigtig. Uden dem ville kommunens ikke kunne holde sit serviceniveau. Foto: Allan Nørregaard Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Borgmester: Sosu'er er en uvurderlig ressource Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgmester: Sosu'er er en uvurderlig ressource

Uddannet sosu-personale er en betydningsfuld mangelvare, lyder det fra Benedikte Kiær.

Helsingør - 10. marts 2021 kl. 07:37 Af Trine Lønbro Kontakt redaktionen

Uddannet social- og sundhedspersonale er ifølge borgmester Benedikte Kiær (K) essentielt for, at kommunen kan leve op til dens serviceforpligtelser - og mere konkret - for at kommunen kan tilbyde dens borgere en god og værdig tilværelse sidst i livet. Derfor er det ifølge hende også vigtigt, at nogle søger ind i faget og ind på sosu-uddannelserne.

- Udviklingen er heldigvis sådan, at vi lever længere, og også at vi lever godt, men vi kan ikke komme uden om, at mange af os på et eller andet tidspunkt i livet får brug for hjælp. Enten i forbindelse med alderdom, eller fordi vi bliver syge. Vi bliver hurtigt udskrevet igen, når vi har været på hospitalet, og det hele stiller store krav til vores personale. Derfor er det så vigtigt med god og uddannet arbejdskraft, siger hun.

En vigtig rolle Ifølge borgmesteren er sosu'erne med til at give kommunens ældre borgere en bedre livskvalitet gennem den pleje og omsorg, de giver. Hun ser det, som et meningsfyldt job på niveau med pædagogernes store arbejde i daginstitutionerne og lærernes gode indsats i folkeskolerne.

- Sosu'erne er en uvurderlig ressource for kommunen. De gør et vigtigt stykke arbejde for vores ældre, og vi skal være gode til at værdsætte deres evner og arbejde. Det synes jeg nogle gange vi glemmer at værdsætte, forstået på den måde, at vi glemmer værdien af deres arbejde, fortæller hun.

Job i lokalområdet I de senere år har kommunen haft fokus på at udvikle ældreområdet, så det for flere bliver mere attraktivt at søge ind i faget. Blandt andet har der været fokus på at rekruttere mere personale og ikke mindst på at uddanne flere ved blandt at få sosu-uddannelserne til Helsingør.

- Jeg tror, at uddannelsen i Helsingør er meget attraktiv for folk fra lokalområdet - måske også nogle, der egentlig ikke først lige havde forestillet sig, at det var den vej de skulle gå. Jeg tror, at mange inden for omsorgsfagene har det ligesom brandmændene, der gerne vil arbejde i egen by for at passe på den. Jeg kan forestille mig, at der er noget givende ved at passe på de ældre, der er omkring en, lyder det fra Benedikte Kiær, der peger på, at der er attraktive praktikmuligheder i Helsingør, ligesom der vil være jobsikkerhed mange år ud i fremtiden.

relaterede artikler

Ærgerlig konkurrence om sosu'er 10. marts 2021 kl. 03:59

Kamp om sosu-elever: Kommunen må opruste i lønkrig 09. marts 2021 kl. 06:40

50 pct. oven i løn til elever 09. marts 2021 kl. 04:00