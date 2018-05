Der bor omkring 1000 mennesker i boligområdet Nøjsomhed. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Borgmester: Giv os en ghetto

Helsingør - 18. maj 2018 kl. 09:17

Det hører til sjældenhederne, at borgmestre ønsker sig en ghetto til deres kommune, men ikke desto mindre er det, hvad Helsingørs borgmester, Benedikte Kiær (K), gør. Hun mener, at det vil kunne forbedre kommunens arbejde med at bekæmpe parallelsamfundene i Helsingørs mest udfordrede boligområde, Nøjsomhed.

- Vi får en række nye værktøjer til at bekæmpe områdets problemer, hvis Nøjsomhed kan defineres som en ghetto, og vi har i allerhøjste grad brug for de værktøjer, lyder det fra Benedikte Kiær, der tilføjer, at ghettostemplet blandt andet vil give mulighed for at opsige lejere og sælge eller nedrive dele af området.

Derved kan beboerne flyttes til nogle af kommunens andre bydele.

Nøjsomhed har længe været belastet, og kommunens politikere har i en årrække kæmpet for at få boligområdet anerkendt som en ghetto, men det er aldrig lykkedes. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har hidtil kun foretaget en samlet vurdering af hele Helsingør Syd og derved ikke af de enkelte boligområder.

- Det er dybt uhensigtsmæssigt og giver ingen mening at vurdere Helsingør Syd som et samlet område. Området er adskilt af store veje og græsarealer, og det viser ikke et reelt billede af virkeligheden i boligområderne. Borupgaard er på ingen måder en ghetto, men det mener jeg, at Nøjsomhed er, forklarer borgmesteren.

Kommunens økonomiudvalg skal på tirsdagens møde diskutere, om kommunen skal gå i dialog med Transport-, Bygnings- og Boligministeriet om at få Helsingør Syd opdelt i flere områder.