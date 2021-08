Borgmester Benedikte Kiær(K), som her ses ved åbingen af U/Nords nye maritime uddannelser, understreger, at man trods de mørke økonomiske udsigter, at man den kommende tid blandt andet kan se frem til helt nyt sundhedshus og åbningen af plejehjemmet i Hornbæk. Foto: Kenn Thomsen

Borgmester: Det sværeste budget nogensinde

Alene for at dække udgifterne til det nuværende serviceniveau på det særlige sociale område skal der findes 50 millioner, lyder det fra borgmester Benedikte Kiær(K) forud for årets budgetforhandlinger.

Helsingør - 17. august 2021

Helsingør: Borgerne skal ikke forvente markante serviceforbedringer eller helt nye store kommunale bygningsværker det kommende år. Sådan lyder det fra borgmester Benedikte Kiær(K) op til årets budgetforhandlinger, som falder nærmest samtidig med kommunalvalgkampen.

- Det er det sværeste budget, som jeg har siddet med nogensinde. Der er ingen nemme løsninger, og vi kan heller ikke bare gå ud og hæve skatterne, da der vil ske en modregning, ligesom kommunerne er underlagt servicedriftsloftet, siger Benedikte Kiær.

Baggrunden er, at det skal findes 50 kroner millioner kroner om året alene på området Særlig Social Indsats, der blandt andet omfatter handicapområdet. Beløbet skal findes bare for at drive området videre som i dag. En anden udfordring er, at det er nødvendigt at tilføre 12 millioner kroner yderligere om året til ældreområdet til at finansiere den ekstra hjælp til ældre, som bliver hurtigere udskrevet fra hospitalerne end tidligere,og hvor udgiften til den ekstra hjælp ifølge forvaltningen ikke bliver kompenseret af staten.

Udover dette beløb, så anbefaler forvaltningen også en opbygning af kassebeholdningen på 25 millioner kroner over de kommende, og tallet giver heller ikke plads til nye ønsker og initiativer.

- Det er så stort et tal, at vi ikke kan finde pengene over et år. Her må vi tage hele budgetperioden på fire år i brug. Tallet er også så stort, at vi heller ikke bare kan sige, at vi tager det fra kulturen eller idrætten. Så skulle vi for eksempel fjerne hele idrætsbudgettet, siger hun

Straffet for gode tilbud? Hele socialområdet er ifølge Benedikte Kiær præget af en problematisk fordeling af udgifterne mellem kommunerne. Og nogle kan gange giver gode sociale tilbud en utilsigtet effekt.

- Jeg ved da, at vi har tilflyttere med børn med autismelidelser, som flytter til Helsingør, fordi vi har et rigtig godt tilbud på Nygård Skole. Og det er jo rigtigt godt, at vi har et velfungerende tilbud. Samtidig er det jo sådan, at stavnsbåndet altså er opløst, siger hun.

Kiær peger også på, at eksempelvis hjemløse flytter til de kommuner, som har gode tilbud, og kan få dem ud af hjemløsheden. Det kan man jo ikke kritisere dem for. Også her mener borgmesteren, at Helsingør har ordentlige tilbud.

Denne problematik påpeges da også af direktionens budgetvudering for budget 2022 til 2025, der netop er blevet offentliggjort på kommunens hjemmeside, som en af årsagerne til de stigende udgifter.

- Det bliver en svær proces, og der kommer til at blive set på steder, hvor vi tilbyder en service, som vi ikke er forpligtiget til. Men jeg vil møde op til forhandlingerne med de andre partier med nogle konkrete løsningsforslag, siger Kiær.

I forhold til muligheden for at finde besparelserne på andre områder, så understreger borgmesteren, at det er princippet i kommunernes aftale med staten, at udgifterne på det sociale område skal holdes indenfor den aftalte ramme, og ikke for eksempel fra det såkaldte normalområdet. Det vil sige, at eksempelvis specialskoler ikke skal betales af det almindelige folkeskolebudget.

S: Vi skal kunne se os selv i det Hos Socialdemokratiet anerkender politisk leder og borgmesterkandidat Claus Christoffersen, at der er tale om svære forhandlinger - men går efter at deltage i en aftale.

- Vi har selvfølgelig nogle grænser, og vi skal kunne se os selv i aftalen. Vi går ind til aftalen med et ønske om, at borgerne, der bliver udskrevet fra hospitalet, skal have en bedre hjælp i hjemmeplejen, siger Claus Christoffersen.

Han fortæller også, at han skal mødes med byrådsgruppen til seminar for at drøfte budgettet.

EL: Ja, vi vil hæve skatten Hos EL, som ikke deltog i det seneste budget, men dog i det forrige, er Allan Berg Mortensen ganske klar i forhold til, hvad der er partiets betingelser for at være med et budget.

- Hvis ikke vi kan sikre og forbedre niveauet på det særlige sociale område og ældreområdet, så er vi ikke med. Det kan sagtens være, at vi kan finde noget »flødeskum« andre steder, og vi vil selvfølgelige finde en finansiering, og komme med et budgetforslag, siger Allan Berg Mortensen.

Han vil også finde en del af finansieringen, 23 millioner årligt på sigt, ved en skattestigning.

- Det er i virkeligheden bare en tilbagerulning af de lettelser grundskylden, som Benedikte Kiær gav i 2013, siger Berg Mortensen.

Han anerkender, at der i det første år sandsynligvis vil ske en statslig modregning, men at pengene vil være sikret på længere sigt. I forhold til at sikre kommunen likviditet, så foreslår han også at droppe planerne om flytning af idrætsaktiviteter fra Sommariva-området på Nordre Strandvej.