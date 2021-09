Foto fra dengang, der var liv på Egegaarden.Foto: Thomas Olsen

Borgermøde om Egegaardens fremtid

Helsingør - 25. september 2021 kl. 20:02

Helsingør Kommune har efterhånden været flere år om at beslutte, hvad Egegaardens fremtid skal byde på, og nu lægges der pres på kommunen med et infomøde for kommunens borgere, hvor alle kan komme med ideer og holdninger til Egegaardens brug. Derfor er det vigtigt, at så mange borgere som muligt møder op og presser på.

Egegaarden i Espergærde skal atter være et samlingssted for kommunens borgere. Lige nu står Egegaarden tom efter 1½ år med Covid-19. Hjemmeplejen har haft hovedkvarter på Egegaarden under epidemien, og da de nu er væk, har en gruppe borgere lagt os under EspergærdeByforenings paraply i håbet om at få transformeret Egegaarden tilbage et sted, hvor man kan mødes og lære naboer at kende gennem foreningsliv og frivillige sociale arrangementer.

Der mangler et kulturelt holdepunkt, hvor man kan mødes uformelt og som afspejler byenssammensætning, så der både er noget for de ældre og for nytilflyttere, der skal lære byen at kende.nFor enlige, for børnefamilier og for dem midt i mellem.

På mødet vil der være en kort introduktion til Egegaardens historie, rundvisninger ude og inde, og så vil der være mulighed for selv at komme med ideer til Egegaardens fremtid på vores ønsketavle.

Alle er velkommen til at deltage-.

Mødet finder sted søndag den 3. oktober klokken 14.00 til 16.00 på Egegaardens arealer.