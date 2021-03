I planerne for en fast HH-forbindelse tager udgangspunkt en boret motorvejstunnel under Rørtang Kilen, men en sænketunnet med opgravning af blandt andet dele af Egebæksvang Skov er også nævnt. Foto: Allan Nørregaard

Borgergruppe går direkte til minister: - Tag HH-tunnel af bordet

Borgerinitiativet Stop HH-forbindelsen går nu direkte til minister og transportudvalg i sagen om to mulige HH-tunneler.

Helsingør - 13. marts 2021 kl. 09:18 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen

Den lokale modstand i kommunen mod en fast HH-forbindelse er stigende. Det vidner såvel læserbreve og det nye »Borgerinitiativet Stop HH-forbindelsen » om.

Foreningen bliver for eksempel blandt andet støttet af Espergærde Byforening.

Men som bekendt er det ikke Byrådet i Helsingør, som reelt har nogen indflydelse på, hvorvidt de planer, der blandt andet er blevet undersøgt af danske Vejdirektoratet og svenske Trafikverket, bliver til virkelighed.

Det er baggrunden for, at borgerinitiativet har skrevet til såvel transportminister Benny Engelbrecht(S) og til medlemmerne af Folketingets trafikudvalg, hvor alle Folketingets partier er repræsenteret.

Den strategiske analyse, som blev præsenteret tidligere i år handler om to tunneller. En til jernbanen mellem Helsingør by og Helsingborg og en motorvejstunnel, der går i land et sted umiddelbart udenfor Espergærde/Snekkersten ved motorvejen. Samlet set viser den strategiske analyse, at projektet ikke er samfundsøkonomisk rentabelt, såfremt man medregner jernbaneforbindelsen, der ellers peger i en mere bæredygtig retning end motorvejsforbindelsen.

- Vi skal bede Transportministeren om at lægge den faste HH-forbindelse i graven. Vi beder om, at Regeringen og Folketinget undlader at bruge tid og ressourcer på fortsatte undersøgelser, som vil skabe utryghed og frygt om fremtiden for borgere i Helsingør, Snekkersten og Espergærde, hedder det i brevet til ministeren, som er underskrevet borgergruppens talsmand Peter Pejtersen fra Espergærde

Frygter opgravning af fredning og skov

Det er tidligere kommet frem , at byggeriet vil betyde ekspropriation af knap 60 ejendomme alene i Helsingør samt en betydelig indgriben i den fredede Rørtang Kile eller alternativt i Egebæksvang Skov.

Endelig vil projektet betyde en stigning i den danske C02-udledning på 0,3 procent. I anlægsfasen vil tallet endda være på 11 procent

En særlig problemtik foreningen advarer mod er det rent tekniske faktum, at man har meget få erfaringer med så lange borede tunneler - og at det kan betyde, at det hele vil ende med en sænketunnel.

- Men vi frygter det kan blive endnu værre. For så vidt vi ved, har man aldrig før gennemført boring dybt under havbunden med så stor en diameter som kræves til et motorvejsprojekt.... Derfor kan det meget nemt ende med, at man i stedet for borede tunneller vælger at gennemføre det i rapporten omtalte sænketunnel-alternativ. Det vil indebære kilometer lang udgravning helt frem til Øresundskysten gennem skoven Egebæksvang og ejendomme på begge sider af Strandvejen, lyder det i foreningens brev.

Borgerligt parti siger fra Det har indtil videre været kendt, at partier som eksempelvis Enhedslisten er modstandere af projektet. Men nu ser der også ud til, at der er bevægelse i den borgerlige blok. For som man kan læse i et debatindlæg i dagens avis, så har Nye Borgerlige på Christiansborg så vel som den lokale byrådskandidat også meldt sig i rækken af modstandere.

