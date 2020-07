Flere borgere tog søndag morgen et smut forbi Axelbar for at se skadernes omfang.

Borgere er rystet dagen efter voldsom brand i restaurant: »Åh nej, åh nej!«

Der lugter stadig af sod søndag morgen, selvom det næsten er 12 timer siden, at branden endelig blev slukket lørdag klokken 22.15.

Axelbar ved Bjergegade 25 ligner ikke sig selv. Der er spærret af, og bygningen har tydelige skader efter gårsdagens voldsomme brand. Store dele af taget er ødelagt, men bygningen står endnu.

- Det her er forfærdeligt. Vi har lige haft coronakrisen, og så sker det her, siger Lars Larsen på 55 år, som bor i byen.

Han var ikke selv nede og se branden lørdag, men var på Marienlyst Strandhotel.

- Jeg er bare glad for, at der ikke gik menneskeliv tabt, siger han, da avisen møder ham foran Axelbar søndag morgen.

Der er et mønster, som tegner sig denne morgen, hvor regnen nænsomt siler ned. Borgerne går forbi afspærringen, standser op, kigger stille og eftertænksomt, før de igen går videre.

Der er ikke mange smil.

Nordsjællands Politi fortæller søndag morgen, at branden efter alt at dømme startede i en frituregryde i køkkenet.

- Jeg mødte lige en af mine venner her, som fortalte, at hans datter, der arbejder på Axelbar, byttede vagt i går. Hun skulle have stået i køkkenet, men fik lov at stå i baren i stedet for, siger Lasse Lynæs, som bor i Kokkedal, men er opvokset og har familie i Helsingør.

- Da jeg så branden i går, tænkte jeg: Åh nej, åh nej, siger Lasse Lynæs og fortsætter:

- Jeg er jo gået i byen heroppe som ung. Øllene var simpelthen billigere på Gæstgivergården end nede ved Svingelport.

Gæstgivergården ligger ved siden af Axelbar og har angiveligt også taget skade af branden, hvor mindre dele af taget er berørt, og der er sket en vandskade.

Han mener dog, at det er held i uheld, at coronakrisen stadig har et tag i landet.

- Tænk, hvis der havde været fyldt derinde, da branden skete. Det er held i uheld, at der er corona, og der nok ikke er fyldt op, som der ellers ville havde været. Jeg er glad for, at ingen døde, fortæller Lasse Lynæs på 49 år.

Et ældre ægtepar kommer også forbi søndag morgen, hvor stilheden står i skærende kontrast til det virvar af beredskabsvogne, som fyldte Axeltorv hele lørdagen.

- Vi bor nede i en båd ved havnen nu her, men vi har også et hus ved Sct. Olai Gade. Pludselig kunne vi høre alle de her brandbiler komme kørende, siger Birgitte Kongsted, som er flankeret af sin mand, Michael Kongsted, søndag morgen.

- Først coronakrisen og nu det her. Og svenskerne mangler vi stadigvæk her. 2021 kan kun blive bedre end det her år, siger Michael Kongsted.