Borger handlede hurtigt: Lokummet brændte

En 42-årig mand Fra Espergærde handlede hurtigt, da han søndag klokken 18.10 kom forbi det offentlige toilet i Stjernegade i Helsingør og så, at der kom røg ud fra toilettet. Han tog et kig indenfor og konstaterede, at en ukendt gerningsmand havde sat ild til noget toiletpapir, hvorefter han pøsede noget vand på, og slukkede ilden.