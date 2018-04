Byggesagsbehandleren kan bookes online. Foto: Presse

Book en byggesagsbehandler

Helsingør - 10. april 2018 kl. 07:31 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvor langt skal der være til skel, hvis jeg vil bygge et nyt hus? Hvor stor må tilbygningen være? Der er mange spørgsmål, love og regler, der skal overholdes, når dine boligdrømme skal blive til virkelighed. Du kan få hjælp og rådgivning hos Helsingør Kommunes byggesagsbehandlere, og som noget nyt kan du nu booke tid hos dem over nettet.

Det fortæller kommunen i en pressemeddelelse.

- En byggesag kan være en kompliceret proces. Det kan derfor være en god ide at holde et møde om dit byggeri med en byggesagsbehandler, inden du når for langt i projektet. Nu kan du over Helsingør Kommunes hjemmeside booke en tid hos en byggesagsbehandler - ligeså nemt, som når du booker en frisør- eller tandlægetid.

Du kan booke et møde online, lige når det passer dig. Når du booker får du bekræftelse på SMS/mail og ved, at der bliver taget hånd om din forespørgsel.

- Vi er glade for at kunne tilbyde den ekstra fleksibilitet og service til borgerne med vores onlinebookingsystem. Nu kan borgerne booke tid, når det passer ind i deres hverdag og nemt og hurtigt sikre sig et møde med en kyndig byggesagsbehandler i Helsingør Kommune, siger Regin Nordentoft, der er centerchef i By, Land og Vand i pressemeddelelsen.

På et forhåndsmøde med sagsbehandleren kan du få afklaret, hvad der er muligt og ikke muligt i dit projekt. Byggesagsbehandlerne kan give dig et overblik over processen i byggesagen. Så ved du eksempelvis hvilke dokumenter, du skal bruge hvornår, og du kan få en hurtigere sagsbehandling ved at have de korrekte dokumenter klar.