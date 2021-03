Bombetrussel mod jobcenter: Ansatte blev evakueret

Nordsjællands Politi rykkede efter klokken 09 torsdag ud med en stor styrke til Helsingør Kommunes Borgerservice og Jobcenter på Prøvestenen ved Prøvestenscentret, og hos Helsingør Kommune bekræfter kommunikationschef Martin Deichmann over Frederiksborg Amts Avis, at kommunen har anmeldt en episode til politiet og har lukket for al adgang til stedet.