Husene, som er fordelt på række- og dobbelthuse, set fra luften med Mørdrup Kirke i forgrunden. Illustration: KP Huse Foto: Illustration: KP Huse

Boligprojekt: Brud på reglerne fik ingen konsekvenser

Helsingør - 07. marts 2018 kl. 20:52 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Men det er ingen undskyldning, at boligerne er solgt, siger udvalgsformand. Det skriver Frederiksborg Amts Avis. Det har vakt opsigt, at selskabet KP Huse, som står bag projektet med 15 nye boliger på en grund på Nørremarken lige ved Espergærde Centret, har søgt om dispensation for såvel kommuneplanens regler om grundstørrelser som for lokalplanen bebyggelsesprocent.

Læs også: Dårlig planlægningspraksis

Ligeledes er der også placeret flere boliger på grunden end der er fastsat i den lokalplan for grunden, som ligger til grund for projektet.

I dispensations ansøgningen gør selskabet det klart, at det vil være særdeles problematisk at ændre på boligbyggeriet, da langt størstedelen af boligerne allerede er solgt som projektsalg.

Forvaltningen i Center for By, Land og Vand indstillede til medlemmerne af By-, Plan- og Miljøudvalget, at der blev dispenseret fra alle forholdene. Det skyldtes, at der var tale overskridelse af bebyggelsesprocenten på eksempelvis 0,2 procent, og det generelt må anses som fornuftigt med byfortætning i stationsnære områder. Endelig blev der henvist til, at byggeriet ikke adskilte sig væsentligt fra andre byggerier i området.

Ingen undskyldning

På By-, Plan- og Miljøudvalgets møde mandag aften gav et enigt udvalg de nødvendige dispensationer.

- Det er ingen undskyldning, at boligerne er solgt, og det spiller heller ikke nogen rolle, at det er kommunen, som har solgt grunden. Vi valgte at give dispensationen, fordi det var forholdsvis små forhold, som en overskridelse af bebyggelsesprocenten på 0,2 procent, siger udvalgsformand Christian Holm Donatzky(R).

Mange borgere undrer sig over, at brud på reglerne i ejendomssager ikke får konsekvenser?

- Det mener jeg i alle tilfælde ikke er tilfældet i dette nye udvalg, og det vil man også kunne se på vores beslutninger, siger han.

