Se billedserie Boligminister Kaare Dybvad Bek(S), som her ses sammen med Boligårdens direktør Bent Frederiksen ved et besøg på Nøjsomhed, kommer at dømme efter et svar i Folketingets Boligudvalg med et klar signal. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Boligminister giver klar besked i Esther og Eriks sag

Boligminister Kaare Dybvad Bek(S) mener, at vold mod naboer »klart (må) medføre, at lejemålet søges ophævet« Det er ministerens svar på et spørgsmål fra Mette Thiesen, NB, om Vapnagaard-beboerne Erik og Esters sag.

Helsingør - 04. november 2020 kl. 06:05 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen

Af et politiker- og ministersvar at være, så er det ganske klart. Ingen beboer i den almennyttige boligsektor skal være nødt til at have en over- eller underbo, som har udøvet vold mod en - og som endda er dømt for det. - Uanset omfanget er vold mod naboer komplet uacceptabelt, og når det fører til domfældelse og straf, bør det efter min opfattelse klart medføre, at lejeforholdet af udlejeren søges ophævet. Sådan lyder svaret fra ministeren til Nye Borgerliges folketingsmedlem Mette Thiesen, som havde taget ægteparret Esther og Erik Warburgs sag fra Hesteskoen på Vapnagaard op i Folketingets Boligudvalg, og stillet en række spørgsmål i sagen. En sag, som som første gang blev omtalt 8. oktober i Frederiksborg Amts Avis.

