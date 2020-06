Boligminister afviser at røre ghettoliste i år

Boligminister Kaare Dybvad Bek (S) vil ikke suspendere ghettolisten i år. Det sker på trods af analyse, der viser risiko for flere ghettoer som følge af coronakrisen. Han vil se situationen an til næste år. Torsdag besøgte han Nøjsomhed i Helsingør.

Boligministeren var torsdag inviteret ud til det almene boligområde Nøjsomhed i Helsingør, der har været på ghettolisten siden 2018.

Her skulle han sammen med borgmester Benedikte Kiær (K) og direktør i boligselskabet bag Nøjsomhed, Bent Frederiksen, drøfte udfordringerne ved at få boligområdet, der består af 10 blokke og knap 1000 beboere, af ghettolisten inden årets udgang.

Flere boligorganisationer har i coronakrisens klare skær presset på for at få suspenderet ghettolisten, da analyser viser, at arbejdsløsheden, som er et af de fem ghettokriterier, vil ramme almene boligområder hårdt og føre til flere ghettoer som følge af coronakrisen.

- Vi kommer ikke til at overveje en suspendering i år, da tallene for den nye ghettoliste til december 2020 er baseret på tal fra januar 2020, før coronakrisen ramte, siger boligministeren og understreger:

- Jeg vil ikke afvise, at vi kan finde på at se på løsninger for ghettolisten i 2021, når vi har det fulde overblik og konkrete tal på, hvordan coronakrisen har påvirket de almene boligområder.

Hvis Nøjsomhed ikke kommer af ghettolisten inden årets udgang, risikerer området at blive en »hård« ghetto. Konsekvensen vil være nedrivning af omtrent 300 familieboliger.