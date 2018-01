Boligmarkedet er nu glohedt i Helsingborg

Netop udsigt i topklasse har boligerne i byggeriet Böljan, som er ved at blive opført lige syd for Helsingborgs nordhavn og Dunkers Kulturhus og ud til strandparken Grönningen. For i dette byggeri er en lejlighed på 97 kvadratmeter nemlig ifølge Helsingborgs Dagblad netop blevet solgt for 8,9 millioner svenske kroner. Det sker bare lidt over et år at boligen i efteråret 2016 blev solgt til købere i en såkaldt VIP-kø for godt seks millioner kroner.