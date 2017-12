Se billedserie Sådan ser det opslag ud, som Boliggården har hængt op på Vapnagaard og Nøjsomhed.

Boligafdelingers fyrværkerikampagne går hårdt til værks

28. december 2017

Hvorfor holde fyrværkeri i hænderne, når du kan skyde dig selv i hovedet?, lyder et af spørgsmålene i ny kampagne på Nøjsomhed og Vapnagaard. Boliggårdens to største afdelinger, Vapnagaard og Nøjsomhed, prøver i samarbejde med SSP i Helsingør, at få unge og andre med hang fyrværkeri til at tænke sig om.

Gratis sikkerhedsbriller Det sker med gratis uddeling af sikkerhedsbriller, og en kampagne, der skal få de unge til ikke at holde fyrværkeriet i hænderne, men derimod at følge instruktionerne og sætte fyrværkeriet på jorden, gerne i et rør eller en nedgravet flaske, hvis dette er nødvendigt.

- Vi går lidt hårdt til værks, fortæller Sarah Staal, der er boligsocial medarbejder på Vapnagaard, Vi viderebringer selvfølgelig de fem gode råd om forsvarlig brug af fyrværkeri, men vi pakker det lidt morsomt og direkte ind, fortæller Sarah Staal.

Opslag i opgange

Kampagnen består dels af et opslag i opgange og andre synlige steder og som sagt af en folder og gratis briller. På folderen og opslaget står der helt kort:

"Hvorfor holde fyrværkeri i hænderne, når du kan skyde dig selv i hovedet?"

- Det er selvfølgelig ikke fordi vi vil have, at de unge kommer til skade men ved at fortælle, hvor farligt det faktisk er at holde tændt fyrværkeri i hænderne, håber vi at få de unges opmærksomhed, fortæller Sarah Staal

Opråb til forældre

Forældrene får også et kontant råd med på vejen: "Har du check på, hvordan dit barn omgår fyrværkeri? Hvis ikke, så er nummeret til hospitalet her: 4829 4829."

Kampagnen på Vapnagaard og i Nøjsomhed er skabt på baggrund af et netværksmøde mellem en række af de frivillige grupper/foreninger i samarbejde med Boliggården, afdelingsbestyrelserne i de to bebyggelser og SSP i Helsingør.

Nøjsomhed og Vapnagaard huser tilsammen næsten 5.000 af Helsingørs borgere.