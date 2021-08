Pernille Vermund (t.v.) mødte tirsdag i Retten i Helsingør, hvor hun er sagsøgt for injurier. Sagsøger er bokseinstruktør Mahmoud Loubani, som tidligere har vundet en injuriesag over Vermunds partifælle Mette Thiesen (t.h.). (Arkivfoto). Foto: Rune Øgendahl/Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Send til din ven. X Artiklen: Bokseinstruktør vil slå videre på Nye Borgerlige Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Bokseinstruktør vil slå videre på Nye Borgerlige

Det er ikke første gang, Mahmoud Loubani har taget en injuriesag mod Nye Borgerlige til retten. I 2019 måtte Mette Thiesen betale ham erstatning, og tirsdag begyndte sagen mod partiformand Pernille Vermund.

Helsingør - 11. august 2021 kl. 06:44 Af Thomas Kellermann Kontakt redaktionen

Mens Pernille Vermund i disse dage har travlt med at promovere Nye Borgerliges forslag om markante nedskæringer i den offentlige sektor i mediestrømmen, havde hun et lidt anderledes ærinde i retten i Helsingør tirsdag.

Hun er nemlig sagsøgt for 25.000 kroner for injurier mod bokseinstruktør og personlig træner Mahmoud Loubani, der også har været ungdomsvært på DR.

I retten blev påstanden fremført, at Pernille Vermund i december 2019 i et kommentarspor på Facebook linkede til et blogindlæg, hvor Mahmoud Albani blandt andet skulle give udtryk for at ønske, at USA - islams fjende nummer ét - bliver tilintetgjort.

For forståelsens skyld spoler vi tilbage til sagen, hvor Mahmoud Loubani sagsøgte Mette Thiesen. Det gjorde han, efter hun på sin hjemmeside omtalte ham som terrorsympatisør, fordi han ifølge Mette Thiesen havde udtryk sympati for Omar El-Hussein, der angreb synagogen og Krudttønden i 2015. Det endte i december 2019 med, at Mette Thiesen betalte 15.000 kroner til Mahmoud Loubani i erstatning. Herefter skrev Karen West, der er debattør, et Facebook-opslag, hvor hun stillede sig undrende over, at så mange støttede Mette Thiesens modstander, altså Mahmoud Loubani. Her linkede Pernille Vermund altså så til førnævnte blog i kommentarsporet, som ifølge Mahmoud Loubani er ekstremistisk højredrejet.

- Man må virkelig have et sørgeligt liv, hvis man »stalker« mig tilbage til 2014 for at tage et screenshot, forklarede Mahmoud Loubani i retten. Han henviste til, at han engang i forbindelse med en fodboldkamp til VM i 2014 havde skrevet på Facebook, at han håber, at Ghana »tilintetgør USA«, hvilket var brugt i en anden kontekst på bloggen, hvor han blev beskyldt for at være islamist.

Efterfølgende forklarede Pernille Vermund, at hun såmænd bare ville afhjælpe Karen Wests undren ved at linke til blogindlægget. Heri stod der nemlig også, at Mahmoud Loubani var kendt for sin tid på DR.

- Så deler jeg det her link, som viser, at han er kendis og har været med i en række programmer. Jeg satte bare linket ind som forklaring på, at det er måske derfor, folk sympatiserer med ham, forklarede Pernille Vermund i retten, hvor det også lød, at hun ikke husker, hvordan hun fik kendskab til blogindlægget.

Ville gøre det igen I retten havde Pernille Vermund og Mahmoud Loubani overskud til at smile til hinanden. Ikke på en anerkendende, men snarere lettere provokerende, måde.

Undervejs søgte retten også mod et forlig, hvor Pernille Vermund skulle vedkende, at hun ikke deler synspunkterne i blogindlægget, men det lykkedes ikke, da sagsøger ikke var tilfreds med, at ordet »undskyld« ikke ville indgå noget sted i forliget. Efterfølgende lød afsluttende bemærkninger fra sagsøgte og sagsøgers repræsentanter. Sidstnævnte sagde blandt andet, at Pernille Vermunds formål ikke var at sige, at Mahmoud Loubani var kendt, men at hun »udmærket vidste, hvad hun lavede«, og at det krænkede hans ære, som det også lyder i straffeloven. Forsvareren sagde blandt andet, at det var vigtigt at sondre, hvad der var blogforfatterens hensigt, og hvad Pernille Vermunds hensigt var, og at hun ikke kunne vide, hvis screendumps var manipuleret ind. Og at Mahmoud Loubani blot kunne have skrevet et indlæg på Facebook med nuancer i stedet for at kræve erstatning af Pernille Vermund. Herefter lød det kort og godt fra dommeren, at dom afsiges om fire uger, tirsdag den 7. september, klokken 12.30.

Ud over sagen med Mette Thiesen og Pernille Vermund var medstifter af Nye Borgerlige Svend Pedersen også involveret i en injuriesag i 2020, efter han havde skrevet på Facebook, at »Terroristsympatisøren Mahmoud Loubani glæder sig til, at terroristerne tilintetgør USA. Så - Nu skal jeg nok også trækkes i retten af dette udskud, dette umenneske«, hvor han skulle betale 45.000 kroner til Mahmoud Loubani. Til februar venter en lignende sag, dog mod en taxachauffør. Men om nødvendigt tager Mahmoud Loubani gerne en sag med en anden fra Nye Borgelige eller en hvilken som helst anden i retten, sagde han inden retsmødets begyndelse tirsdag.

- Det er min måde at kæmpe for folkets ret. Det skal ikke være standarden, at man bare kan svine folk til uden at stå til ansvar for det, lød det fra Mahmoud Loubani.

Sagen kort Mette Thiesen omtalte på sin hjemmeside Mahmoud Loubani som ”terroristsympatisør”, fordi hun mente, at Mahmoud Loubani i et opslag på Facebook havde udtrykt sympati for Omar El-Hussein, der i København i 2015 angreb kulturhuset Krudttønden og synagogen i Krystalgade. I retten forklarede han, at han kommenteret på et billede, en Facebook-ven havde lagt op, med en arabisk talemåde om, at gud må være med ham - forstået på den måde, at han har syndet, og at det er op til gud at dømme ham.

Sagen om Mette Thiesen affødte, ud over at hun betalte 15.000 kroner i erstatning, to sager. Én mod debattør Karen West, som Mahmoud Loubani fandt havde skrevet et krænkende opslag på Facebook og altså sagen mod Pernille Vermund, der havde kommenteret opslaget.

Karen West blev frifundet i midten af juli, mens dommen i sagen mod Pernille Vermund afsiges 7. september.