Bogudsalg på Bymuseet

På søndag den 2. maj holder Helsingør Bymuseum et stort bogudsalg mellem klokken 11 og 14. Tilbageførslen af Hestemøllestræde til en stemningsfyldt brostensbelagt gade, er ved at være færdig, og dette fejres ved at lokalområdet holder loppemarked og inviterer til god stemning og et godt køb.