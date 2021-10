Se billedserie Bogmessen i Helsingør havde noget for enhver smag. Se flere billeder ved at klikke på billedet. Foto: Kenn Thomsen

Bogmesse bød både på lokale stemmer og alt, hvad hjertet begærer

Kulturhus Syd i Vapnagaard slog lørdag og søndag dørene op for Helsingør Bogmesse, hvor man kunne møde lokale forfattere. Og bøgerne talte både en spændingsroman, thriller, historien om Danske Banks hvidvaskskandale og meget mere.

Helsingør - 11. oktober 2021

I weekenden var programmet i Kulturhus Syd i Vapnagaard spækket med lokale forfattere, og der var noget for enhver smag.

Forfatterne var både mødt op med stande og godt med eksemplarer af de respektive bøger, ligesom flere af dem holdt foredrag. Lørdag stod i poesiens tegn, hvad angår foredragene, hvor man både kunne opleve Søren Skogstad, Anne Lilleager, Jonathan Schwartz og Kristian Sørensen. Også Katarina Lewkovitch lagde vejen forbi for at fortælle om sine oplevelser fra krigen mod Islamisk Stat fra frontlinjen ved "Open Stage Poetry".

Fra poesi til Cavling Søndag kunne man blandt andet høre om faglitteratur ved Simon Wrisberg, der havde smagsprøver med til sit foredrag om ølproduktion. Der blev også fortalt om børnebøger, krimier, bibliografier og såmænd Danske Bank-skandalen.

For selvom det spændte bredt med bøgerne og foredragsholdernes virke, var fællesnævneren det lokale udgangspunkt, og som journalist på Berlingske Simon Bendtsen indledte med at sige til sit foredrag om afdækningen af Danske Banks hvidvask-sag, er han født og opvokset i Ålsgårde.

- Det er sjovt at være tilbage. Jeg er selv herfra og gik på gymnasie lige på den anden side af vejen (Helsingør Gymnasium, red.), sagde han.

Ikke milliardær Og der blev spidset ører, da han fortalte om arbejdet med hvidvask-sagen, som også har kastet bogen "Beskidte Milliarder" af sig, ligesom Simon Bendtsen sammen med journalisterne Eva Jung og Simon Lund i 2018 vandt Cavling-prisen for deres afdækning af Danske Banks hidtil største skandale.

Der var også plads til grin undervejs, blandt andet på grund af den ironi, der viste sig. For eksempel, da Simon Bendtsen i begyndelsen viser et billede af en - i hvert fald ikke overdådig - adresse i Baku i Aserbajdsjan, hvor en mand boede. Denne mand havde oprettet to konti i Danske Banks estiske filial og i løbet af to år fået overført adskillige milliarder.

- Han var selvfølgelig ikke milliardær selv, men en stråmænd, understregede Simon Bendtsen.

Efter gennemgangen med spørgsmål undervejs, havde de fremmødte fået sat gang i tankevirksomheden. Havde det været en farlig sag at afdække? Var der andre steder end Danske Bank med mistænkelige pengestrømme? Var det overlagt - og kriminelt af ledelsen - at vende det blinde øje til?

Efterdønningerne er stadig i gang med at give sig til kende, lød svaret på det sidste - og spørgsmålet er, om ledelsen hos Danske Bank i et kriminelt omfang har undladt at tage affære, lød dele af forklaringen.

Den gav god mening for en ældre kvinde, der dog også gav sit besyv med omkring, at hendes bank var "overdrevet nysgerrig" i forhold til bankaktiviteter. Men det er bankerne dels blevet på baggrund af hvidvask-skandalen, fordi de er blevet det pålagt af myndighederne, svarede Simon Bendtsen, hvilket for den ældre kvinde også gav mening.

- Men jeg svarede, at så må de booke et møde med mig, hvis der er så meget, de vil vide. Jeg er jo bare en almindelig pensionist, tilføjede kvinden med et glimt i øjet til stor latter for de øvrige fremmødte.