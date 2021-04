Børnetøjsforretning åbner til maj: - Jeg har lige tabt 10 liter grunder ud over gulvet, men ellers går det godt

Det ligger nu fast, at loppemarkedskonceptet Børneloppen, der for nyligt annoncerede sin ankomst til Helsingør, åbner på Rønnebær Allé 110b.

Børneloppen handler om genbrug af børnetøj, og børn har jo også tendens til alt for hurtigt at vokse ud af deres tøj. Konceptet fungerer ved, at privatpersoner lejer en personlig stand, hvorfra de kan sælge ungernes aflagte tøj - og det er en meget fleksibel løsning, da Børneloppens personale så står for tilstedeværelsen og salget.