I Espergærde/Kvistgård-område vil der fra 2023 være behov for flere daginstitutionspladser på grund af boligbyggerierne her i Kelleris og Espergærde Erhvervsområde. Illustration: Kant Arkitekter

Børneprognoserne var alt for optimistiske

På trods af, at Helsingør Kommune i lidt mere end et årti har markedsført sig som den mest attraktive bosætningskommune for familier, så vælger forvaltningen i Center for By, Land og Vand nu at ændre på prognoserne på udviklingen i børnetallet i nedadgående retning. Ser man på antallet af børn i daginstitutionsalderen forventer man en stigning frem til 2029, men en mindre stigning end først antaget.

Forvaltningen nedjusterer prognoserne for behovet for skole- og daginstitutionspladser.

