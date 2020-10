Kommunens 6. klasser kommer tættere på klassiske håndværkstraditioner her på Helsingør Bymuseum. Foto: Thinkalike

Børn i lære som børstenbindere

I et værkstedsforløb på Bymuseet, prøver eleverne kræfter med gamle håndværkstraditioner. Museet har frem til slutningen af november, indrettet et børstenbinder-værksted i museets lokaler på 1. sal. Her møder i alt 25 forskellige 6. klasser en rigtig håndværker og producerer børster efter gamle teknikker og med bæredygtige materialer.