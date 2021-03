Se billedserie Fra venstre: Oscar Thordal, Mathias Nielsen, Buster Sewohl og Villads Hedengran Pociot har været rigtig glade for den positive reaktion på deres grine-rute, hvor de særligt på Facebook har været populære. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Børn har lavet grine-rute: 'Vi vil sprede glæde' Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Børn har lavet grine-rute: 'Vi vil sprede glæde'

En gruppe drenge fra 5.x på Skorpeskolen har lavet en grine-rute, som de håber vil skabe sjov og glæde for de forbipasserende i Hornbæk Plantage.

Helsingør - 18. marts 2021 kl. 04:41 Af Christopher Valeur Kontakt redaktionen

Det var fire høflige, men energiske drenge fra 5.x på Skorpeskolen, der onsdag ved middagstid stod med deres cykler på parkeringspladsen ved Sandagerhusvej. Her går starten på deres grine-rute, som vil være at finde i Hornbæk Plantage frem til den 1. maj. Grine-ruten har 10 poster undervejs med jokes, ligesom der ligger en fin sten under hver joke, hvor der er opmuntrende ord. Ruten har Oscar, Buster, Villads og Mathias arrangeret som en del af det verdensomspændende skoleprojekt, Design for Change, hvor børn og unge forsøger at skabe en positiv forandring i hele verden.

Vil gøre folk glade Her har eleverne på Skorpeskolen i Hellebæk fået emnet »coronavirus«, men derudover har det været op til eleverne selv at finde frem til et produkt, der passer til emnet.

- Vi ville gerne have folk væk fra skærmene, og derfor fandt vi på at lave en grine-rute, så vi kan gøre folk glade, og samtidig sørge for, at de får motion, siger Oscar.

Stødende jokes Det kræver sjove jokes at lave en god grine-rute, og derfor valgte drengene at søge på dårlige jokes på nettet, for som de siger, så er de dårlige jokes oftest de sjoveste. Her måtte der dog en større udvælgelsesproces i gang, for flere af de vittigheder, som de fandt, var simpelthen over stregen.

- Der var mange jokes, der var for voldsomme. Det var vigtigt for os, at de jokes, som vi brugte, ikke gik ud over andre. Det var også vigtigt, at vi fandt jokes, som folk i alle aldre kunne finde sjove, siger Mathias.

Selvstændigt arbejde Eleverne har haft sidste uge til at lave projektet, hvor de har fået lov til at mødes gruppevis, mens vejledningen med lærerne har foregået over zoom. Generelt har de dog selv styret slagets gang.

- Vi har skemalagt vores dage, så vi har kunnet udnytte de forskellige steder vi har siddet. Hos Oscar fik vi eksempelvis printet og lamineret vores jokes. Det var kun vejledning, stavefejl og deling af opslag på Facebook, som lærerne hjalp os med, fortæller Buster. Han og de andre drenge er endnu ikke er gamle nok til at have Facebook.

Selvom drengene arbejdede med vittighederne i sidste uge, lød grinene alligevel, da de læste vittighederne højt undervejs på ruten.

- Man kan jo ikke lade være med at grine, siger Villads.

Ringede til Naturstyrelsen Hornbæk Plantage er onsdag eftermiddag belyst på en smuk måde, og det var da også vigtigt for drengene, at få sat ruten op netop her. De vurderede nemlig, at mange ville kunne få glæde af ruten her, da skoven er flittigt besøgt. De formåede endda helt selv at booke Hornbæk Plantage, så de kunne hænge deres grine-rute op med god samvittighed.

- Jeg ringede til Naturstyrelsen, der fortalte mig, hvem jeg skulle sende en mail til. Det gjorde jeg, og så fik vi lov til at have vores rute op indtil maj, siger Oscar.

Ensom tid med corona Drengene håber, at grine-ruten kan sprede sjov og glæde for andre, men faktisk har arbejdet med grine-ruten allerede skabt sjov og glæde for dem selv. Flere af dem havde ikke set de andre i gruppen i flere måneder, ligesom det var første gang længe, at de arbejdede sammen i den virkelige verden og ikke bare over Zoom.

- Det har været ensomt, for vi har ikke set mange. Det har virkelig været hårdt. Coronavirus er irriterende og dumt, fortæller drengene.

'Børnene var visnede' Også lærer i 5.x, Line Rafn-Hjelvang, har været begejstret for den seneste uges forløb med Design for Change, for hun så hvordan eleverne led inden forløbet.

- Børnene var visnede bag skærmene, og selvom jeg prøver at lave aktiviteter over Zoom, der lokker eleverne væk fra computeren, så har den sidste uge været et super kærkomment afbræk, fortæller hun.

Pigegruppe lavede pastelrute Alle eleverne på Skorpeskolen har lavet spændende projekter i løbet af den sidste uge. Freja, Josefine og Sofie fra samme klasse som drengene, 5.x, har ligeledes lavet en rute i naturen. Den har de døbt »Pastelruten«, da der er over 40 pastelfarvede sten at finde i skovbunden langs den en kilometer lange rute rundt om Kobberdammen.

Glade børn Tilbage i Hornbæk Plantage var turen efter en time så småt slut, selvom ruten på knap to kilometer egentlig ikke burde tage meget mere end 25 minutter. Her blev den afsluttet med trylleri med mundbind og tricks på cyklerne. Den sidste uge med gruppearbejde i virkeligheden havde tydeligvis gjort meget godt for eleverne, der har brugt meget tid på skole hjemmefra det sidste år.