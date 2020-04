Bøller kastede fyrværkeri fra biler

Klokken 21.46 onsdag blev det anmeldt, at der kørte to biler rundt på Gefionsvej, hvorfra der blev kastet med fyrværkeri. Endnu en anmeldelse meldte om, at de nu befandt sig på Kronborgvej i selskab med flere andre biler og fortsat kastede med fyrværkeri. En patrulje kørte til området, men det var ikke muligt at udfinde biler eller personer, som kunne relateres til episoderne,oplyser Nordsjællands Politi.