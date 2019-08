Se billedserie Man kan opleve teatergruppen Flyvende Prinsesse opføre forestillingen Metamorfose - historien om et æg, når der 28. september er familielørdag på Bølgen. Foto: Pressefoto

Bølgen har fællesskab på efterårsprogrammet

Helsingør - 11. august 2019

Lørdage for børnefamilier, jazz for kendere, teater og Spil Dansk-dag er nogle af tilbudene i Ålsgårdes kulturhus Bølgen. Kulturhuset Bølgen byder dette efterår endnu engang på et omfattende og bredt program med arrangementer og aktiviteter for enhver smag.

- Fælles for det vi laver er, at vi gerne vil skabe fællesskaber, og få folk her i området til at mødes, siger Udita Budde, der er daglig leder af Bølgen, som udover at være et kulturhus også fungerer som en lille biblioteksfilial, har eget lydstudie og et medieværksted.

Sammen med Palle Knudsen og Casper Skovgaard kunne han forleden præsentere programmet for efteråret i Ålsgårdes mødested. Et program, som både byder på nyskabelser og velafprøvede populære aktiviteter.

En målgruppe, som stedet vil have bedre fat i er områdets børnefamilier.

- Vi prøvede det første gang i foråret. Og nu satser vi igen på to familielørdage her i efteråret. Her bliver der snobrød, udendørsakivteter, og så har vi allieret os med Helsingør Teater, som har udvalgt en familievenligt forestilling hver gang, siger Casper Skovgaard, der godt ved, at børnefamilierne er en målgruppe, som kan være svær at nå.

- Jeg selv børn, så jeg ved, at tiden kan være presset. Men med de her aktiviteter, så tror vi på, at vi kan få det til at ske, siger han.

Første gang, at der er familelørdag er 28. september fra 12 til 17, hvor der bliver budt teaterstykket »Metamorfose« med teatergruppen Flyvende Prinsesse.

Jazz for alle

For et par år siden, så flyttede Hornbæk Jazzklub sine koncerter til Bølgen, og det har været en succes.

- Det har været et virkeligt lykkeligt samarbejde for begge parter. Vi har gennem deres netværk kunne få nogle af de helt store navne til at spille, og klubben har kunne nå et større publikum, og vi oplever, at der kommer flere til koncerterne, og mange spiser også først her i caféen, siger Udita Budde,

Blandt efterårets koncerter i jazzklubben er blandt andre Snorre Kirk Quartet feat Stephen Riley, Line Kruse Septet og Nulle og Verdensorkesteret.

Bølgen selv arrangerer også jazzlørdage, men her er der tale om traditionel jazz.

- Vores jazzlørdage er med øl og smørebrød, og her behøver man ikke at sidde og lytte koncentreret, siger Casper Skovgaard om arrangementerne, hvoraf det første finder sted 9. november, hvor All Starz Jazzband spiller.

Operafortællinger

Bølgen fortsætter i efteråret samarbejdet med Helsingør Teater. Denne gang er det skuespilleren og fortællekunstneren André Andersen, som i et one man-show gennemgår og opfører berømte operaer som Nibelungens Ring, Carmen og Tryllefløjten. Første forestilling er onsdag 11. september.

Når der 30. oktober er »Spil dansk Dag« i hele landet, så er Bølgen traditionen tro også med, hvor der bydes på traditionel dansk mad, og koret Vokaliserne står for underholdningen.

En af årets nye tilbud er i øvrigt ganske gratis. For over syv tirsdage klokken 19 kan man nemlig i samarbejde med Carlsbergfondet og Aarhus Universitet opleve livestreamede naturvidenskabelige foredrag direkte fra auditoriet på Aarhus Universitet. Det samme kan gøre i Kulturhus Syd på Vapnagaard og på Kulturværftet.

Man kan læse de fulde program på Bølgens hjemmeside, som er Boelgen.dk, eller hente det på stedet.