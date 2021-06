Børnenes Hus er en del af Frivilligcenter Helsingør, og det børnevenlige hus har ligget centralt på Fiolgade siden 2019, hvor stedet åbnede. Foto: Trine Lønbro Nielsen

Bøger til 270.000 kroner: Ny cafe åbner i næste uge

Lauritzen Fonden har støttet Børnenes Hus i Helsingør med 270.000 kroner til en lang række læsecafeer målrettet børn og deres forældre.

Helsingør - 05. juni 2021

En kvart million kroner skal sikre lokale børn og deres forældre gode læseoplevelser. Støtte fra Lauritzen Fonden gør det nemlig muligt for Børnenes Hus i Helsingør at holde en lang række læsecafeer i samarbejde med eksperterne fra organisationen Læseforeningen.

Pengene gør det muligt for Børnenes Hus i Helsingør at holde cafeerne kørende i et helt år, og det glæder projektleder Hanna-Zoéy Tyge.

- Vi kan gøre rigtig meget med frivillig kraft, men hvis vi skal have det op at køre med noget kadence, bliver vi nødt til at lægge meget arbejdskraft i det, så folk kommer igen og igen. Vi kommer til at holde læsecafe hver fjortende dag, dog bliver sommerferien lidt anderledes, siger Hanna Zoéy Tyge fra Børnenes Hus, og den første cafe åbner allerede i næste uge.

Det bliver primært for samarbejdspartnere, og så åbner den første deciderede cafe for børn og forældre så den 23. juni med Sankt Hans-hygge oveni.

Bedre læsevaner Med støtten til læsecafeerne ønsker Lauritzen Fonden særligt at få fat i de familier, hvor læsning ikke er en udpræget vane.

- Desværre er det ikke alle børn, der vokser op med bøger og højtlæsningstraditioner. Vi er derfor utrolig glade for at kunne støtte op om denne vigtige indsats, som er med til at sikre et godt fundament for gode læsevaner hos børn og familier i Helsingør, lyder det fra Lauritzen Fonden i en pressemeddelelse, men projektleder Hanna Zoéy Tyge fra Børnenes Hus understreger, at læsecafeerne henvender sig til alle typer af familier og børn.

- Jo, fordi at vi ikke allesammen er ens, er det, der udvikler os, når vi er sammen, og det kan inspirere os til at gøre noget anderledes, siger Hanna Zoéy Tyge om skabelsen af nye læseheste.

Der er plads til 12 personer på hver cafe, så det bliver et trygt lille fællesskab. I første omgang henvender læsecafeerne sig til børn i alderen cirka tre til 11 år, men ifølge projektleder Hanna Zoéy Tyge vil man på sigt udvikle cafeer målrettet de yngste teenagere.

Har tyvstartet lidt Udformningen af læsecafeerne sker på baggrund af et samarbejde med eksperterne fra Læseforeningen, der har flere års erfaring med at opkvalificere fælleslæsningen.

I Børnenes Hus har man tyvstartet en smule med et par prøve-læsecafeer, og tilbagemeldingen har været rigtig god, fortæller Hanna Zoéy Tyge.

- Vi har mange familier, som er stamgæster i Børnenes Hus, og denne gang talte vi om helt andre ting. Litteraturen kan nemlig bringe os et helt andet sted hen - Vi havde læst Ronja Røverdatter, og pludselig kom vi til at tale med hinanden om det at være fri, siger hun.

En typisk læsecafe vil kombinere børnevenlige tekster med et stykke prosa rettet mod voksne, så der er noget at komme efter for både mor og far og børn. Til hver læsecafe følger fællesspisning, så der er god tid til at tygge sig igennem både bøgerne og en bid mad.