Bodega-genåbningen er i gang: Gæsterne stod klar klokken 09.50

- Jeg har glædet mig usigeligt til at se alle vores gæster igen. Det har været et kæmpe savn, ikke at have den vanlige kontakt, med alle de dejlige mennesker. Og så bliver det også godt at få gang i omsætningen igen, fortæller ejeren Jannie Rilum.