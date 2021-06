Der er mange traditioner og meget druk forbundet med studenterkørslerne. For præcis 40 år siden fik den første årgang på Helsingør Gymnasium hue på, og selvsamme årgang bidrager fortsat til festlighederne. Foto: Presse Foto: unknown

Send til din ven. X Artiklen: Blev student for 40 år siden: Vores traditioner var lidt noget svineri Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Blev student for 40 år siden: Vores traditioner var lidt noget svineri

40 år efter bidrager de allerførste studenter fra Helsingør Gymnasium stadig til de nye studenters vogntur, da de sørger for lidt ekstra øl

Helsingør - 26. juni 2021 kl. 15:13 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen

I år er det 40 år siden, at den allerførste årgang fra Helsingør Gymnasium blev studenter. En årgang med 105 elever, der formede de allerførste traditioner, og som nok mest af alt var kendetegnet ved det gode sammenhold, en smule vildskab og en vilje til at kæmpe for deres sag.

En af de første elever var Bo Søby. Nogen vil måske kende ham som nuværende bestyrelsesformand for Helsingør Gymnasium. En glad ung mand med holdninger og vilje - ja, en vakse ægte Helsingørdreng.

Som 104 andre unge mennesker fra Helsingør var han ikke kommet ind på egnens eneste gymnasium i Espergærde, og heller ingen af gymnasierne i København havde plads. Og hvad gør man så? Man starter da sit eget gymnasium.

- Det var ret vildt, at vi fik det til at lade sig gøre. Vi fik det hele op at stå henover sommerferien, og da det blev august kunne vi så starte i gymnasiet ligesom alle andre, fortæller Bo Søby.

At forme traditionerne På grund af de travle omstændigheder startede den første årgang uden nogen egentlig rektor. Lærerstaben var heldigvis på plads og bestod hovedsageligt af yngre, nyuddannede lærere, mens den allerførste elevrådsformand blev Bo Søby selv.

- Det var noget usædvanligt at have en 1.g-elev som elevrådsformand, men sådan måtte det jo være, og det var jeg så, indtil jeg gik ud, siger Bo Søby.

Når han kigger tilbage til sin gymnasietid kan han ikke lade være med at trække på smilebåndet, for måske var hans årgang ikke kendt som den bedst faglige, men til gengæld var der plads til en masse sociale begivenheder.

- Vi var jo med til at forme de allerførste traditioner. Nogle af dem er fortsat - andre er måske fornuftigt nok forsvundet igen, siger han og nævner, at de som den første årgang studenter fyldte Danserindebrønden med otte liter shampoo.

- Det virkede som en sjov idé, men der skete absolut ingenting... Altså i hvert fald mens vi gjorde det. Men da vi kørte forbi springvandet igen to timer senere, så var der helt vildt meget skum over det hele. Vi havde ikke lige tænkt over, at det skulle have tid til at løbe rundt, siger den gamle elevrådsformand, og tilføjer, at det måske er meget godt, at det er en tradition, der forsvundet.

- Det er vist meget godt, at studenter nu bare nøjes med at danse rundt ved Danserindebrønden. Det var jo i bund og grund noget svineri med al den skum.

Jubilæum og farvel De første studenters 40 års jubilæum fejredes fredag med blandt andet øl i skolegården. Derudover overrakte de gamle elever selv deres legat, 3.z's mindelegat, som hvert år uddeles til en særligt udvalgt klasse. Klassen bliver udvalgt efter en række kriterier blandt andet for at have gjort HG's navn kendt og for at være en klasse med et godt sammenhold.

Den udvalgte klasse modtager et kasse guldøl til vognen.

Udover at være de første studenters 40 års jubilæum, så bliver 2021 også året, hvor Bo Søby trækker sig som formand for skolens bestyrelse. Hvem der skal overtag efter ham, er endnu uvist, fortæller han selv.