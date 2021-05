Blev anholdt midt om natten ved bilforhandler

Natten til onsdag blev en 35-årig mand fra Helsingør anholdt og sigtet for forsøg på tyveri af en katalysator. En borger anmeldt klokken 01.30, at der var to personer, som gik rundt ved bilerne hos Bendtsen Auto. En patrulje kørte til stedet og traf de to personer, hvoraf den ene blev anholdt og sigtet for tyveriforsøget. Han blev løsladt igen senere på natten, oplyser Nordsjællands Politi.