Blæserjul i Sct. Mariæ kirke

De to blæserorkestre Miniharmonien og Harmonien fra Helsingør musikskole glæder sig til at spille julekoncert I Sct. Mariæ kirke.

Harmonien har evergreens på repertoiret som 'White Christmas', 'Winther holiday', 'When you wish Upon a Star, en rapsodi over 'Jingle Bells' og 'Nissernes vagtparade'. Harmoniens dirigent er Alex Bach Andersen.