Birthe og Helle er blandt landets sødeste kassedamer

26. marts 2020

To kassedamer i kommunen er blandt de fem finalister i konkurrencen om at blive udnævnt til »Danmarks sødeste kassedame«. De fem finalister til Hjemmets kåring af Danmarks sødeste kassedame er fundet. Birthe Knudsen fra Føtex i Helsingør Bycenter er sammen Helle Brandenburg fra Netto i Ålsgårde med i finalen.

Landets mange kassedamer kæmper hver dag en kamp i forreste linje for at sørge for, at vi alle sammen kan komme nogenlunde igennem coronavirussen Covid-19.

Kåringen af Danmarks sødeste kassedame m/k finder derfor i år sted i en særlig ånd. Hjemmets chefredaktør, Marianne Gram, har en særlig bøn til alle, der er med til at finde vinderen af Årets kassedame blandt de fem finalister:

- Der er så utroligt mange kassedamer, som fortjener anerkendelse. Vi skal tænke på dem, når vi stemmer på en af de fem favoritkandidater. Og tænk på kassedamerne, næste gang du handler i dit lokale supermarked eller hos din lokale købmand. Gi' dem et smil og en sød bemærkning. Det fortjener de hver og én, siger Marianne Gram.

Giver sig tid

Den 62-årige Birthe Knudsen hilser ikke bare på mange, naår hun passer sit arbejde som kassedame i Føtex i Helsingør. Hun kender også mange af kundernes navne og følger lidt med i deres liv. Birthe kom fra restaurationsbranchen, hvor hun havde arbejdet i 30 år - de seneste ti på en bodega. Hun var glad for jobbet og havde mange søde faste gæster, men da hun grundet ejerens sygdom måtte stoppe, ville hun prøve noget andet.

En kunde kommer ligefrem med en blomst til Birthe.

- Min samlever kan have svært ved at finde ud af det med penge. Birthe giver sig altid tid til at hjælpe hende, siger Michael Ring.

Nomineret for tredje gang

Den anden lokale finalist er Helle Brandenburg fra Netto Ålsgårde. Det er tredje gang, at Helle Brandenburg er nomineret til Årets Kassedame. Helle er uddannet hos en isenkræmmer og arbejdede i sit fag i mange år, indtil hun måtte stoppe på grund af en dårlig fod. Da hun fik muligheden for et prøveforløb i Netto, slog hun til. En uge inde i prøveforløbet, der var på tre uger, spurgte hendes chef: »Har du lyst til at blive fastansat«. Det ville Helle gerne, og nu, syv år senere, kan hun ikke se sig selv andre steder.

- Kunderne og kollegerne er min anden familie, siger Helle, der er gift og mor til en datter.

- En dag, jeg kom hjem, stod der en supersmuk buket uden for min hoveddør. Jeg troede, den var fra min mand, men den var fra tre af kunderne. Der var en hilsen med, hvor der stod: »Fordi du altid er så sød«.«

Det er muligt at afgive en stemme på en af de fem nominerede ved at udfylde stemmesedlen fra Hjemmet eller ved at gå ind på Alt.dk eller på Hjemmet.dk. Sidste frist for at stemme er 14. april.

Den endelige kåring finder sted i april, hvor vinderen ud over æren og glæden kan nyde en gaveregn til en værdi af over 27.000 kr.