Bilræs og høj musik ved stationen

Ifølge en anmeldelse, som indløb klokken 20.37 søndag til Nordsjællands Politi, kørte fem biler ræs omkring Snekkersten Station, mens der blev spillet høj musik og dyttet.

En patrulje kørte til stedet, hvor det dog ikke kunne konstateres, at der var blevet kørt ræs. Personerne i to biler blev registreret, men det var ikke muligt at knytte dem til hændelsen.