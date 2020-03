Billedstorm i Smedenes Hus

Kunstforeningen for Helsingør og Omegn holdt generalforsamling i Smedenes Hus i Strandgade 46 , onsdag den 26. februar, og kårede årets Helsingør kunstner. Årets billeder bliver hængende i Smedenes Hus til lørdag den 7. marts, hvor der sluttes af med et brag af et arrangement som kaldes "Billedstorm".