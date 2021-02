Billedskolen har fået nyt online-format

Når kreative hoveder sammen lægger tankerne i blød, kan Covid hverken spænde ben for 'keramik', 'collage' eller 'konstruktion'. På Billedskolen i Toldkammeret har man i kølvandet på seneste restriktioner fået øjnene op for et nyt undervisningsformat, som både børn, unge og forældre har taget godt imod. Så godt, at formatet også lanceres på Helsingør Kommunes folkeskoler.