Billedskolen er klar til ny rekord-sæson

- Det er dejligt at mærke den store interesse for Billedskolen, ikke mindst fordi vi under denne corona nedlukning har måtte gå nye veje for at nå ud til børn og unge i kommunen. Med en kombination af et stærkt hold af undervisere, To-go materialer og onlineundervisning har vi ikke kun leveret undervisning til vore mange hold, men også til vinterferie- og påske aktiviteter til børn og familier i Vapnagaard, Nordvest og Nøjsomhed. Det giver et godt afsæt for tilslutningen til vores nye sæson, siger Mini Blume, leder af Billedskolen i Toldkammeret.